C'è Geolier allo stadio Montjuic per Barcellona Napoli! Il rapper napoletano Emanuele Palumbo, in arte Geolier, ha viaggiato con la squadra e oggi sarà in tribuna per assistere alla partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League Barcelona vs Napoli.

Ecco il video di CalcioNapoli24 con Geolier a Barcellona insieme ai tifosi napoletani.