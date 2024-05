CdM - De Laurentiis punta sul Maradona: lavori col fondo del governo, può restare la pista d'atletica!

Ultime notizie SSC Napoli - Difficile Bagnoli, difficile costruire uno stadio nuovo altro. E allora De Laurentiis parla e torna sul Maradona. L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno scrive:

"Aurelio, dunque, ci ha provato. Ha cercato di superare l’«incomunicabilità» che si è creata con il sindaco Manfredi, tentando perfino la carta Bagnoli: qui, Adl ha parlato con Invitalia, proprietaria dei suoli dell’area dell’ex Italsider. Poi è stato ricevuto dal ministro Fitto e dal primo cittadino stesso, nella veste di commissario di governo dell’area. Ma pur con tutta la disponibilità del caso, a De Laurentiis è stato spiegato che a Bagnoli uno stadio non si può proprio fare. Al massimo dei campi di calcio per gli allenamenti, nella zona del Parco dello Sport. Ma uno stadio da 50mila posti, no. Perché ci sono voluti decenni per fare il Piano regolatore per l’area dell’area — che si chiama Praru — e diversi anni, almeno cinque, per bonificare la zona che De Laurentiis aveva individuato, cioè parte dei 120 ettari del grande Parco urbano che dovrebbe nascere.

Nel mezzo, certo, ci sono poi anche i rapporti con Manfredi che, più che non buoni, diciamo che al momento non ci sono proprio. Manfredi ha continuato a puntare «sempre e solo» sul Maradona, ribadendo spesso «che il Comune non può vendere ma dare in concessione a De Laurentiis per 99 anni. Ma aspettiamo ancora un progetto da valutare». Ipotesi che prima non interessava affatto al patron azzurro. Che invece, ora, sembrerebbe aver cambiato idea per investire sul Maradona, magari col sostegno del fondo a cui sta lavorando il governo col ministro Abodi. Una soluzione che permetterebbe una ristrutturazione a step, evitando di far emigrare altrove la squadra per due o tre anni. Insomma, De Laurentiis dopo mesi pare aver accettato che tutte le strade portano allo stadio di Fourigrotta. E con tutta la pista di atletica — che l’Uefa non ha mai chiesto di rimuovere ma che oggettivamente pone una distanza enorme tra spalti e campo — dove c’è uno stadio forse non bellissimo, ma «incastrato» in una delle zone più infrastrutturate della città".