Napoli in vantaggio su Ounahi! L'Equipe annuncia: c'è già un'ipotesi di offerta

Calciomercato Napoli, ultim'ora dalla Francia: L'Equipe, il più autorevole quotidiano sportivo di Parigi, titola in prima pagina "Il Napoli è in vantaggio su Ounahi". Calciatore marocchino classe 2000, centrocampista dell'Angers, si è messo particolarmente in mostra ai Mondiali 2022 e adesso è uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare il centrocampo di Spalletti.

Napoli in vantaggio su Ounahi

L'Equipe riferisce che nonostante l'interesse di molti club - tra cui il Leicester, che avrebbe già avanzato un'offerta - il Napoli resta in vantaggio per l'acquisto di Azzedine Ounahi. In ogni caso, l'Angers non ha fretta di vendere il calciatore e per la settimana prossima ha ancora in programma tutta una serie di appuntamenti con diversi club interessati al giocatore.

Il Napoli però fa sul serio e poche ore fa L'Equipe ha riferito un aggiornamento importante sulla trattativa tra il club partenopeo e Ounahi: "Fonti italiane suggeriscono addirittura l'idea di formulare un'offerta. Il Napoli sarebbe disposto a lasciare Ounahi in prestito ad Angers fino a giugno".

Ounahi

Le difficoltà maggiori sono rappresentate dalla concorrenza: oltre al Leicester, c'è l'Olympique Marsiglia, ma anche l'Almeria, squadra spagnola che è da poco stata acquistata da sceicchi sauditi e sarebbe valutando di investire su Ounahi.