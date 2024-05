Gazzetta - Kvaratskhelia incedibile per Conte e De Laurentiis

Kvaratskhelia è incedibile. Il Napoli non ascolterà offerte o nuovi rilanci da parte del Psg che sta facendo una corte spietata al georgiano. La prima proposta da 60 milioni non è stata neanche presa in considerazione da De Laurentiis si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport.

Offerta Psg per Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport anche un rilancio da 100 milioni del Psg per Kvaratskhelia non farà cambiare idea a De Laurentiis. Il nuovo allenatore Conte ha scelto di puntare con decisione su Khvicha, vuole che sia il simbolo del suo Napoli. C'è però da sistemare la questione legata al prolunamento del contratto. Il Napoli - per Gazzetta - ha offerto 4 milioni netti al georgiano.