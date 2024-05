Folorunsho, l'agente: "Il club ci crede tanto: il suo futuro è sicuramente a Napoli"

Dopo la conferenza stampa di presentazione del Torneo AEG, Mario Giuffredi agente di alcuni calciatori azzurri tra cui Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Folorunsho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24.it

Folorunsho? Il Napoli ci punta e ci crede tanto: il suo futuro sicuramente sarà a Napoli. Quindi come vedi, ci sarà un giocatore che continuerà a giocare nel Napoli tra i miei assistiti. Non vuole dire che se c'è uno che non vuole più rimanere, quindi i rapporti si rompono o ci ammazziamo. Ce ne saranno altri: nella vita tutti siamo utili, nessuno è indispensabile.