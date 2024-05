CdS - Triennale secco senza clausole: i dettagli dell'accordo Conte-ADL

Non ci sono clausole nel triennale di Antonio Conte con il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come tra il tecnico leccese e De Laurentiis sarà siglato un accordo per un triennale secco a 6 milioni:

"Ha avuto il progetto che gli piace, uno a lunga scadenza che si sposa con il suo modo d’intendere il lavoro, e ha accettato un contratto meno oneroso: un triennale da 6 milioni a stagione più bonus Champions e bonus scudetto, senza clausole. Senza escape. Senza opzioni di uscita anticipata o risoluzione fissate a favore o a discapito dell’una o dell’altra parte. Conte e il Napoli si legheranno per tre anni con un accordo secco che significa soltanto una cosa: ognuno crede nell’altro".