SKY - Conte si sente già l'allenatore del Napoli, manca solo l'ufficialità! Spunta un suo gesto inequivocabile

Calciomercato Napoli - Antonio Conte al Napoli, manca solo l'ufficialità! Il collega Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista Sky, commenta ai microfoni di Sky Sport 24 le ultime notizie in merito all'arrivo di Antonio Conte al Napoli:

“De Laurentiis tornerà in queste ore da Ibiza dopo essere stato con la sua famiglia li. La trattativa per portare Conte al Napoli comunque è andata avanti e i contratti sono in mano ai consulenti di Conte e ai legali del Napoli. Sono segnali che portano ad una strada assolutamente in discesa per Conte al Napoli. Mi sento di dire che Conte si sente già l’allenatore del Napoli, ha accettato una cifra di stipendio più bassa rispetto a quello che ha sempre guadagnato.



Sta già lavorando con Manna per il mercato azzurro. Ha capito benissimo che soprattutto senza la Champions League il Napoli dovrà fare i conti col bilancio. Quindi non è che ha detto che verrà e il Napoli dovrà spendere tanto. E’ pronto a rigenerare gran parte della rosa attuale, Di Lorenzo ad esempio per lui è intoccabile. Conte farà di tutto per far si che resti al Napoli così come Kvaratskhelia. Per Conte al Napoli, insomma, manca solo l’ufficialità”.