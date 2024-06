Presentazione di Conte al Real Teatro di San Carlo saltata: il motivo

L’idea di presentare alla città Antonio Conte al Real Teatro di San Carlo perde forza. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che fa il punto della situazione sottolineando come sia praticamente saltata la presentazione dell'allenatore in quella location che inizialmente era stata scelta.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il Napoli, nell’ambito di un giro esplorativo relativo alla futura (e ormai prossima) presentazione del tecnico, e di un’altra serie di iniziative in via di definizione, ha richiesto una disponibilità di massima anche ai dirigenti del teatro lirico per la prossima settimana, orientativamente per martedì, ma l’ipotesi sembra saltata. Si vedrà.

Tutto, comunque, è legato al giorno dell’annuncio e anche alla necessaria riserva di tempo da investire per organizzare un evento che, giocoforza, eserciterà un grande richiamo per il fascino sportivo. Il piano, come già dimostrato in altre occasioni, è quello di individuare una location che si coniughi con uno dei luoghi iconici di Napoli, ma la ricerca a quanto pare è appena cominciata".