Conte-Napoli, TMW: firma lunedì, oggi fumata bianca su diritti d'immagine e staff

Antonio Conte è virtualmente il nuovo allenatore del Napoli. Nelle ultime ore è infatti stato trovato l'accordo definitivo tra le parti sua sull'ingaggio che sui bonus che il tecnico andrà a percepire nella sua nuova avventura in Serie A.

Poco fa è arrivata dunque la fumata bianca, per un grandissimo colpo per i partenopei che dovranno ripartire dopo una stagione molto complicata che ha visto l'avvicendamento in panchina di ben tre allenatori, partendo da Rudi Garcia, passando per Walter Mazzarri e fino ad arrivare a Francesco Calzona. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno trovato la quadra anche sui diritti d'immagine e sui membri dello staff del tecnico, con la firma che dovrebbe arrivare lunedì, quando poi ci sarà anche l'annuncio ufficiale.

Per quel che riguarda la presentazione invece, lo stesso presidente azzurro sta pensando a qualcosa di speciale, per avvicinare subito Conte a quelli che saranno i suoi nuovi tifosi.

Quella del Napoli sarà la quarta panchina italiana, in Serie A, per Antonio Conte, che dopo aver esordito su quella dell'Atalanta nel 2009, ha poi allenato la Juventus e l'Inter, vincendo quattro scudetti su cinque stagioni, e raggiungendo il secondo posto nell'anno in cui non ha centrato il tricolore, nel campionato 2019/2020.