Folorunsho, l'agente: "Il Napoli ci punta e crede tanto, il futuro sarà sicuramente azzurro"

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. A margine della presentazione del Torneo AEG Mario Giuffredi, agente non solo di Giovanni Di Lorenzo per il quale ha ribadito l'addio ma, tra gli altri, anche di Michael Folorunsho, ha parlato anche del futuro del centrocampista di rientro da Verona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ci punta e ci crede tanto: il suo futuro sicuramente sarà a Napoli. Quindi come vedi, ci sarà un giocatore che continuerà a giocare nel Napoli tra i miei assistiti. Non vuole dire che se c'è uno che non vuole più rimanere, quindi i rapporti si rompono o ci ammazziamo. Ce ne saranno altri: nella vita tutti siamo utili, nessuno è indispensabile".