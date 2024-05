Zazzaroni: "Astori mi disse una cosa una cosa incredibile su Conte"

Ivan Zazzaroni fa una rivelazione incredibile su Antonio Conte prossimo allenatore del Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport rivela cosa gli disse Astori.

Conte al Napoli, la rivelazione di Zazzaroni di Astori

Queste le sue dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli di Zazzaroni sul ricordo di Astori su Conte:

"E' fatta per Conte al Napoli, devono solo fare sta firmetta, la foto con De Laurentiis bello abbronzato che torna da Ibiza e poi aspettiamo la presentazione al San Carlo. Conte è il nome più grosso in circolazione per risollevare il Napoli. Conte non vuole deludere i napoletani, vuole garanzie di carattere tecnico, lui si occupa anche della testa dei calciatori.

Lui non si fa fare la squadra, sa esattamente cosa gli serve e partecipa alla costruzione. Si assume la responsabilità del mercato, poi quando il mercato lo fa la società Conte è uno che lo dice apertamente e va via. La società gli ha detto che i soldi che arriveranno dalle cessioni verranno rinvestiti. Per Osimhen non è arrivata un'offerta, ma per Kvaratskhelia sì, dal PSG, ma il Napoli ha detto no.

Conte vuol tener Di Lorenzo, poi mi è piaciuto il fatto che non abbia chiesto una clausola d'uscita. Ha detto qual è il suo prezzo, lo ha abbassato per venire a Napoli e trovo che sia una cosa fantastica. Ora a Napoli è già tornato l'entusiasmo e dopo quest'annata serviva.

Astori mi disse che imparò più in due giorni di nazionale con Conte che in tanti anni con altri tecnici. Theate? A Bologna partì esterno sinistro, poi s'è spostato al centro.

A Bologna fece molto bene, so che a gennaio è stato cercato ma il Rennes non volle venderlo. Al Napoli piace anche Nehuen Perez ed anche Lorenzo Lucca dell'Udinese. Ci sono buoni presupposti, l'unica cosa certa è che i napoletani faranno un'estate diversa".