L'Equipe annuncia in prima pagina: "Kvaratskhelia ha detto sì al PSG!" | FOTO

Calciomercato Napoli - Kvaratskhelia ha accettato il Paris Saint Germain. Forte corte del club parigini di Nasser Al Khelaifi che vuole prendere il talento georgiano del Napoli per sostituire Mbappe e ha già pronta l'offerta da circa 10 milioni di euro a stagioe.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia-PSG, ha detto sì

Kvaratskhelia rischia di andare via da Napoli. Non solo Osimhen, i tifosi azzurri possono lasciare anche l'altro punto di riferimento della rosa, il talento georgiano perché ora il PSG ha aumentato il pressing nei suoi confronti. Arriva la conferma dalla prima pagina del noto quotidiano parigino L'Equipe che annuncia:

"Khvicha Kvaratskhelia, uno degli obiettivi prioritari del PSG di quest'estate, ha confermato al club della capitale il suo desiderio di unirsi al club francese e andare a giocare in Francia. Il PSG ora deve trovare un accordo con il Napoli. Non è un compito facile".

Nei giorni scorsi il PSG ha già presentato un'offerta ufficiale al Napoli da 100 milioni di euro (come confermato dallo stesso agente di Kvara). La valutazione che fa De Laurentiis però per far partire il proprio gioiello è più alta (tra 130 e 150 milioni). La volontà del Napoli è di tenerlo e per questo sarà proposto un rinnovo, da capire come andrà a finire già nelle prossime settimane.