Bocca: "Ultimo anno disastroso per il Napoli, ci voleva un colpo di scena così!"

“Conte? Bisogna tener conto che De Laurentiis è un professionista che viene dal mondo dello spettacolo e sa come si esce fuori da certe situazioni. L’ultimo anno è stato disastroso, ci voleva un colpo di scena per uscire. Anche se è un colpo di scena relativo perché lo aveva già sondato, ma è sicuramente l’allenatore più importante che c’era sulla piazza.

L’Inter con Lautaro Martinez? La richiesta era di 12 milioni, ma le notizie dell’ultim’ora è quella che Lautaro sta andando in contro ai 9 milioni più bonus. È vero che nel calcio il sentimento e il cuore contano, ma ci sono delle contrapposizioni da mettere insieme. Da una parte c’è l’amore per la squadra e dall’altro ci sono i soldi. Bisogna trovare l’equilibrio, credo che Marotta sia capace di trovarlo. Credo che la vicenda finisca con un rinnovo di contratto. L’Inter con quella situazione debitoria che c’è stata ha vinto uno scudetto e qualcuno ha avuto parole non proprio accomodanti. Ci vogliono degli organi di controllo. In questo momento sugli organi di controllo della Federcalcio c’è una battaglia politica grossa. Sarà probabilmente sarà un commisionificio”.