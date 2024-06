Presentazione Conte, contatti avviati con Palazzo Reale: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'imminente arrivo sulla panchina del Napoli calcio di Antonio Conte e con le novità in merito alla sua presentazione

"A Napoli è già Conte-mania e De Laurentiis ce la sta mettendo tutta per alimentarla: prima prendendosi sul più bello una settimana di vacanza nelle Baleari e poi dando mandato ai suoi collaboratori del marketing di cercare una location a cinque stelle per la presentazione del nuovo allenatore. I costi elevati dell’affitto del palcoscenico ( 70 mila euro) hanno fatto quasi sicuramente sfumare la scelta del teatro San Carlo, in pole position fino a giovedì sera. Problemi pure per il Castel dell’Ovo e per il museo Mann, mentre promette bene la trattativa in corso con i vertici del Palazzo Reale. In ogni caso il D- day della riscossa azzurra avràuna ribalta adeguata e a prezzi un po’ più modici, secondo gli ormai ben noti desiderata presidenziali".