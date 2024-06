Decisione presa per la presentazione di Antonio Conte al Teatro San Carlo? Tutto pronto ed è in arrivo l'annuncio secondo Tmw. Martedì la presentazione? Troverebbero conferma, secondo diverse fonti locali, le indiscrezioni già circolate nella giornata di ieri sulle possibili date e location della presentazione di Conte. In particolare, l'indiscrezione punta al Reale Teatro San Carlo, il più antico teatro lirico al mondo e tra i simboli di Napoli, nella giornata di martedì.