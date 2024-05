Carratelli: "Avete sentito cos'ha detto Bellinazzo sul Napoli?"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista:



“I Conte tornano. Questa è una magnifica trovata, di meglio non c’è, è un grande parafulmine.

Un passo indietro di De Laurentiis? L’anno prossimo si deve salvare, perché come ha fatto i conti Bellinazzo, il prossimo anno il Napoli può assorbire i mancati introiti della Champions League, ma tra due anni no. Conte deve riportare subito il Napoli nei primi 4 posti. C’è questo progetto a lungo termine per riportare le squadre tra quelle che competono per lo scudetto.

Se ho già pensato a cosa scrivere sulla location della presentazione? Stavo scrivendo in questo momento. De Laurentiis ha una visione Holliwoodiana.

Anche negli altri paesi i debiti delle società di calcio sono altissimi. In Italia abbiamo avuto due presidenti che hanno avuto una conduzione virtuosa dei propri club, uno è il nostro De Laurentiis, l’altro è Lotito. L’anno prossimo bisogna andare a prendere i soldi della Champions League. Finora De Laurentiis non ha mai ricapitalizzato. Forza Conte, forza Napoli e forza Aurelio.

Farei i complimenti a De Laurentiis per l’annuncio di Conte, magari con qualche commentino ironico sui suoi contratti”.