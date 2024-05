Varriale: "Complimenti De Laurentiis, Conte altro che juventino! Da uomo del Sud tiferà Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Il giornalista Enrico Varriale commenta via social così l'accordo fra Antonio Conte e il Napoli:

"Ecco la mossa che capovolge una situazione critica e fa ritrovare entusiasmo all'ambiente di Napoli dopo una stagione disastrosa. Complimenti a De Laurentiis che dimostra di aver capito la lezione e i tanti errori commessi, cambiando registro. Scelta onerosa e coraggiosa.

Trova una logica, con questo finale, anche la rinuncia a Tudor per puntare su 2 allenatori a termine, Mazzarri e Calzona. Il Napoli torna così al centro della scena con buona pace dei tanti haters juventini e di molti commentatori certi che mai Conte sarebbe arrivato a Napoli.

Troppo juventino dicevano. Conte, un signor professionista che ha tifato Juve ma pure Chelsea e Inter, nell'unica maniera che un grande allenatore conosce: lavorando bene e vincendo. Sono certo che farà lo stesso anche alla guida del Napoli, da orgoglioso uomo del SUD.

Antonio è fiero delle sue origini meridionali. E in una Serie A che sposta il suo asse verso Nord, basta guardare le qualificate alle Champions e le neopromosse dalla B, Conte alla guida del Napoli è una grande notizia, non solo per l'orgoglio partenopeo ma di tutto il Sud".