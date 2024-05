Slitta l'annuncio, Repubblica - Ecco quando sarà ufficiale Antonio Conte al Napoli: la data

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del club dell'inserimento di Manna nella dirigenza, ma ora tutti si chiedono quando arriverà l'ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore.

Quando arriva l'ufficialità di Antonio Conte al Napoli? Repubblica si sbilancia nell'edizione odierna e scrive:

"La durissima lezione della scorsa stagione sembra essere servita e com’è giusto che sia la ricostruzione azzurra è partita questa volta dalla stanza dei bottoni, nell’attesa che arrivi la fumata bianca pure per il sospirato insediamento in panchina di Antonio Conte, prevista all’inizio della prossima settimana. Un anno fa arrivò prima Rudi Garcia — scelto di persona dal presidente — e soltanto a luglio inoltrato venne il turno del ds Michele Meluso, che in pratica fu privato in partenza di un ruolo operativo. Ora si ritorna invece alla normalità gestionale di un lavoro d’èquipe".