CdS - Mancano offerte convincenti per Osimhen: sullo sfondo anche l'Arabia, le ultime

Non ci sono offerte convincenti al momento per l'attaccante Victor Osimhen. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che sottolinea come al napoli non sia arrivara una proposta dal valore della clausola rescissoria (130 milioni di euro). Il nigeriano vuole giocare in Premier League la prossima stagione.

Osimhen lascia il Napoli

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: