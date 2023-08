Ultim'ora AS - Gabri Veiga è in Spagna! Il Napoli sta ancora definendo il suo contratto

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti su Gabri Veiga. Il giornalista Mirko Calemme, corrispondente in Italia del quotidiano spagnolo AS, fa sapere che di fatto il calciatore non arriverà stasera in Italia. Al momento, infatti, SSC Napoli e Celta Vigo stanno ancora ultimando le operazioni utili al trasferimento.

Gabri Veiga al Napoli

"Il Napoli e gli agenti di Veiga sono ancora al lavoro per definire i dettagli del contratto del calciatore. Il centrocampista è a Vigo in attesa di novità per la fumata bianca", scrive Calemme su Twitter. Come anticipato poco fa, dunque, Gabri Veiga è in Spagna e qualche ora fa ha festeggiato il compleanno della nonna della sua fidanzata Carla.

Con molta probabilità, l'arrivo è rimandato a domani, in attesa che il Napoli concluda le ultime formalità del trasferimento. Seguiranno aggiornamenti.