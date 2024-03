Tudor-Lazio, è fatta: presentata a Lotito la stessa richiesta fatta a De Laurentiis

La Lazio ripartirà da Igor Tudor dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, con l’annuncio relativo all’approdo del tecnico croato atteso quest’oggi dopo l’anticipazione offerta dallo stesso Claudio Lotito.

Lazio-Tudor, Lotito accetta la richiesta che ADL rifiutò

Contratto fino a giugno del 2025 più opzione per la stagione successiva per l’ex Marsiglia, con una base contrattuale da 2 milioni e mezzo più bonus. Come evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola, era quello che aveva chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis. Richiesta che ha poi spinto il patron partenopeo a virare su Walter Mazzarri.