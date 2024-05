Sportitalia - Conte-Napoli alla stesura dei contratti: stipendio da quasi 10 milioni! Le cifre fra fisso e bonus

Calciomercato SSC Napoli - Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato sulla trattativa Antonio Conte-Napoli, ai microfoni di Sportitalia:

"Conte-Napoli? Io ti dico che la situazione di Conte è come quella di Thiago Motta-Juve: stanno preparando i contratti. Che nel caso specifico della SSC Napoli sono un po' particolari. De Laurentiis è in vacanza ad Ibiza e ieri ha parlato di una decina di giorni per prendersi del tempo, ma io credo che si farà prima di 10 giorni. Confermo che ci avviciniamo molto per le cifre ai 10 milioni comprensivi di bonus, che sono circa 2,5 milioni nel contratto di Conte. La base è di circa 7-7,5 milioni di euro".