Calciomercato Napoli, ultime notizie: il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia fornisce alcuni aggiornamenti di mercato sul suo canale YouTube.

"Allegri è il candidato per la panchina del Napoli. Conte aspetta lo scudetto perché chiaramente vuole vincere lo scudetto per andare a parlare con chi di competenza. Dopodiché si potranno aprire due tavoli con la Juventus e tra la Juventus e il Napoli, dipende chi è il mittente, chi è il destinatario per parlare sia di Osimhen che di Conte".