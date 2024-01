Sportitalia - Affare Perez, pronto ultimo tentativo dell'Udinese per Ostigard: le ultime

Calciomercato Napoli, sarà Nehuén Perez il prossimo e ultimo acquisto di questa sessione invernale. Resta da definire solo il futuro di Leo Ostigard. Farà o no il percorso inverso in direzione Udine?

Ora che il Genoa ha virato su Cittadini (anticipazione del Secolo XIX alle 21 circa di giovedì) l’Udinese farà un ultimo tentativo per Ostigard. Se il centrale dovesse persistere nelle sue perplessità, in un primo momento aveva aperto al club della famiglia Pozzo, la trattativa Perez andrà in dirittura a prescindere. Lo stesso De Laurentiis in giornata ha speso parole bellissime per Ostigard, ma la situazione è aperta: l’Udinese farà l’ultimo tentativo, senza escludere altre soluzioni per il centrale difensivo.