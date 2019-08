Sky - Icardi rifiuta anche il Monaco: restano PSG e Atlético Madrid, le ultime

Caso Mauro Icardi, Gianluca Di Marzio ha dato importanti aggiornamenti negli studi di Sky: "Chi rappresenta Mauro Icardi ieri sera ha mandato una pec pec ai legali dell'Inter: in questa, c'è la richiesta del reintegro per quanto riguarda la parte tattica e poi il risarcimento danni di circa 1.5 milioni di euro. La società nel frattempo ha aspettato che il giocatore rispondesse al Monaco, ma i francesi anche si sono stufati della mancata risposta e hanno virato su Augustin del Lipsia. Sullo sfondo restano PSG e Atlético Madrid, ma al momento ci sono stati solo sondaggi per un'operazione eventualmente in prestito. Suning aprirebbe a tale ipotesi solo se Icardi rinnovasse il proprio rinnovo contrattuale, altrimenti resterà in nerazzurro allenandosi da solo. Il giocatore aspetta ancora la Juventus, ma al momento non ci sono offerte".