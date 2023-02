Simeone-Napoli, il riscatto non è obbligatorio! Due condizioni possono tenere il Cholito a Napoli

Per il Napoli non è obbligatorio il riscatto dal Verona del cartellino dell'attaccante argentino Giovanni Simeone, ma ci sono delle condizioni da soddisfare affinchè possa diventarlo.

Riscatto Simeone, le condizioni per il Napoli

Il Napoli ha pagato 2,5 milioni il prestito oneroso del centravanti, legando l’obbligo di riscatto a due condizioni: la qualificazione alla prossima Champions League e quota 20 gol in campionato.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, questo non significa che il Napoli non lo riscatterà "perché Spalletti e i dirigenti sono contentissimi del rendimento di Giovanni, ma comunque il club si è riservato una opportunità"

