Calciomercato - Domani sarà il giorno del tanto atteso incontro con l’avvocatessa Rafaela Pimenta per definire gli ultimissimi dettagli del ritorno di Pogba. Si pensa ad un contratto triennale con opzione per una quarta stagione. Per il trasferimento potrebbe arrivare l'ufficialità tra il 5 e l'8 luglio. A riportarlo è Sky Sport con Gianluca Di Marzio.