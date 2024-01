Osimhen annuncia: "Premier League? Ho già preso una decisione per fine stagione, ora penso al Napoli..." | VIDEO

Calciomercato Napoli, arrivano parole importanti da Victor Osimhen dalla Costa d’Avorio dove è attualmente impegnato per la Coppa d’Africa. Dichiarazioni che sembrano indirizzare il suo futuro lontano da Napoli considerando anche il recente rinnovo contrattuale strategico formalizzato con Aurelio De Laurentiis.

Mercato Napoli, le parole di Osimhen sul futuro

Intervistato dalla CBS, l’attaccante nigeriano ha infatti dichiarato: “Credo che la maggior parte delle persone parli di me in relazione alla Premier League. Normale quando sei uno degli attaccanti più importanti e parliamo del campionato più importante al mondo. Per ora voglio finire la stagione col Napoli dove ho rinnovato per poi prendere la decisione che ho già preso. Ho già un mio piano e so cosa fare, quale passo voglio fare successivamente...". Senza lasciare intendere esattamente e direttamente quale. Ma più passano i giorni e più sembra tutto così nitido...