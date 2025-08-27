Calciomercato Napoli, La Repubblica anticipa i prossimi tre acquisti!
Calciomercato Napoli, ultime notizie: oggi il quotidiano La Repubblica fa il punto sulle strategie del direttore sportivo Manna con i prossimi acquisti in programma da qui alla fine del mercato.
- Rasmus Hojlund dal Manchester United: prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto da 40 milioni, che può diventare obbligo in base a determinate condizioni (Champions e numero di presenze)
- Eljif Elmas: ha chiesto al Lipsia di rifiutare ogni offerta che non sia del Napoli
- Marco Brescianini: sarà liberato dall’Atalanta qualora prendesse Musah dal Milan
