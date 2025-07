Ndoye al Nottingham Forest, è fatta! Fabrizio Romano: "Here we go, nelle prossime ore le visite mediche"

Calciomercato SSC Napoli - Dan Ndoye ha scelto la Premier League, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano. Mettendo quindi il Nottingham Forest davanti al Napoli. A riportarlo è il giornalista esperto di calcio mercato via X, scrivendo "Here we go!", per annunciare l'accordo totale:

"ESCLUSIVA: Dan Ndoye al Nottingham Forest, here we go! Accordo verbale tra club e giocatore. € 40 milioni più bonus, il giocatore dovrà recarsi in Inghilterra nelle prossime 24 ore per visite mediche. Marinakis voleva un acquisto di alto livello per sostituire Elanga, Ndoye ha detto sì al club inglese".