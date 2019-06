Hysaj e Mario Rui verso l'addio al Napoli: due club inediti si sono fatti avanti nelle ultime ore, la situazione

Calciomercato Napoli, Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mario Rui e Elseid Hysaj sono sempre in lista di sbarco

Napoli calciomercato, le ultime su Hysaj e Mario Rui

"Hysaj e Mario Rui hanno una valigia ormai pronta, e da un bel po’, e stanno aspettando che si definisca il loro futuro, in quest’intreccio di opportunità sulle quali sarà possibile valutare solo in presenza di dati oggettivi: l’Atletico Madrid si è presentato, più e più volte per riuscire a regalarsi il fluidificante albanese, ma dopo aver speso 126 milioni per Joao Felix ha tentato percorsi alternativi, un prestito oneroso con obbligo di riscatto, che non emozionano né il Napoli, né Mario Giuffredi, disposto ad attendere ad oltranza, avendo altre chance in giro per l’Europa. La più fascinosa delle opportunità resta il Cholo, ci mancherebbe, però semplicemente con condizioni soddisfacenti e quella del prestito non viene ritenuta tale, anche perché possono succedere tante cose ancora tra la Germania e anche la Russia, avendo Schalke 04 e Zenit chiesto informazioni su entrambi"

