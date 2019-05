Koulibaly lascia Napoli in anticipo, il giocatore vola in vacanza a Parigi con la famiglia: a gennaio il PSG ha chiesto informazioni

Ultimissime calcio Napoli - Oggi pomeriggio il Napoli torna al lavoro senza Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese dovrà scontare una giornata di squalifica in vista dell'ultima giornata di campionato contro il Bologna e quindi partirà in aticipo per le vacanze, visto anche il suo impegno per la Coppa d'Africa (In Egitto dal 21 giugno al 19 luglio) il prossimo mese. Ieri Koulibaly è partito con sua moglie Charline e il figlio Seni verso Parigi con un volo privato, poi la sua Africa.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Kalidou Koulibaly è il top player della SSC Napoli, tanto che Aurelio De Laurentiis ha rifiutato per lui lo scorso agosto una proposta del Manchester United di 106 milioni di euro e ha inserito nel suo ultimo contratto una clausola rescissoria di 150 milioni valida a partire dall’estate del 2020. A gennaio, quando il Paris Saint Germain si è fatto avanti per Allan muovendo intermediari di spessore internazionale come Zahavi, lo scenario di un’offerta che diventasse più ricca con il supporto di sponsorizzazioni legate alla Qatar Investment Authority ha previsto anche dei colloqui su Koulibaly. Il Psg vuole rinforzare il centrocampo e la difesa, in questo reparto la priorità sembra De Ligt, il centrale dell’Ajax gestito dal gruppo Raiola che nella rosa di Tuchel gestisce già gli interessi di Marco Verratti oltre ad avere un’intesa di massima per il trasferimento di Hirving Lozano, obiettivo di mercato anche del Napoli. Koulibaly è l’unico giocatore del Napoli che Ancelotti ha schierato in tutte le occasioni in cui era disponibile, chiuderà la stagione con 4.305 minuti di gioco, saltando solo quattro gare per squalifica, tre di campionato e la trasferta di Salisburgo in Europa League. Ancelotti chiederà al Napoli innanzitutto la permanenza di Koulibaly, il punto fermo del suo progetto tecnico, la garanzia necessaria per la costruzione di una squadra ancora più competitiva.