Aurelio De Laurentiis è nato a Roma il 24 maggio 1949. Figlio di Luigi e nipote di Dino De Laurentiis, ha presto ereditato la Filmauro, azienda leader della produzione e distribuzione cinematografica. Dal 2004, è presidente della Società Sportiva Calcio Napoli. Il 31 luglio 2018, De Laurentiis ha acquistato anche il Bari, delegando a suo figlio Luigi la presidenza del club, che riparte con il nome di SSC Bari dalla Serie D.

De Laurentiis: biografia

Nonostante la sua famiglia sia originaria di Torre Annunziata, Aurelio De Laurentiis è nato e cresciuto a Roma. Nel 1975, a soli 26 anni, fonda con suo padre la Filmauro. Da ubito, si impegna ad evolvere le relazioni oltreoceano e partecipa alla formazione di diverse organizzazioni negli Stati Uniti, come la Fondazione Italia-USA, la Federazione Mondiale dei Produttori, Cinecittà Studios, Cinecittà Entertainment, l'Unione Nazionale Produttori Film dell'Anica, Confindustria. I tantissimi impegni lo tengono spesso lontano dall'Italia, negli States.

Aurelio De Laurentiis è sposato con la svizzera Jacqueline Baudit, donna dalla quale ha avuto tre figli, Valentina, Luigi ed Edoardo, attuale vice-presidente, con Jacqueline, della SSC Napoli.

De Laurentiis: guai giudiziari

Dal gennaio 2016, Aurelio De Laurentiis è al centro di un terremoto giudiziario nel mondo del calcio: indagato per i reati di evasione fiscale e false fatturazioni relative al periodo 2009-2013.

De Laurentiis e il calciomercato 2018

Dopo l'esonero di Maurizio Sarri e il cambio in panchina con Ancelotti, De Laurentiis ha assicurato un calciomercato di assoluto livello. Queste le sue ultime dichiarazioni.

La Filmauro di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis con la Filmauro sta portando avanti la tradizione di famiglia, possiede sei sale cinematografiche a Roma: Antares, Doria, Europa, Galaxy, Savoy e Trianon.

Il suo primo film prodotto fu 'Un borghese piccolo piccolo' diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi. Cosa poi ha segnato l'inizio del grande successo per De Laurentiis è stato il sodalizio con i fratelli Vanzina e l’avvio dielle commedie all’italiana che hanno fatto storia del cinema italiano: da Vacanze di Natale del 1983 ai “cinepanettoni” con Boldi e De Sica fino alla collaborazione con Carlo Verdone. Secondo alcune voci, Aurelio De Laurentiis avrebbe fatturato un patrimonio personale stimato in 200 milioni.

Quanto guadagna De Laurentiis?

L'unico neo di De Laurentiis con il Napoli è nel 2016 con un rosso di 3,2 milioni, mentre l’esercizio nel 2017 ha fatto registrare profitti per 66 milioni. Merito della cessione record di Gonzalo Higuain alla Juventus e al buon cammino della squadra in Champions, ma anche in passato con la vendita di Lavezzi e Cavani il club aveva messo a segno ottime plusvalenze. Nel bilancio totale il fatturato è salito a 303 milioni, tanto che Forbes ha inserito per la prima volta il Napoli nella classifica dei 20 club più ricchi al mondo (20° posizione per un valore complessivo di 471 milioni di dollari).

Per capire il peso del Napoli nel bilancio della Filmauro, basta considerare che nell’esercizio 2016 il club valeva l’84% della produzione, mentre nel 2015 era dell’85%). Il cinema ha inciso solo per il 13%.