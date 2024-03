Juventus, Giuntoli anticipa la concorrenza: Koopmeiners obiettivo dichiarato

Notizie Serie A - Ci sono delle nuove notizie di calciomercato che arrivano con le ultimissime su un calciatore che piace tanto a Cristiano Giuntoli da diverso tempo e lo vuole portare alla Juventus, può essere quindi una beffa per il Napoli.

Koopmeiners

Calciomercato Napoli: beffa di Giuntoli che lo prende per la Juve

Calciomercato Serie A - Tanti movimenti di mercato in vista della prossima stagione, perché in estate ci saranno novità importanti per quanto riguarda le mosse che andranno a fare diverse società pronte a chiudere diversi acquisti di livello come nel caso di Juventus e Napoli che si sfidano su alcuni obiettivi in comune. Adesso proprio l'ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli può beffare il Napoli acquistando il centrocampista per la Juventus.

Pronto il sorpasso per Koopmeiners della Juventus con Giuntoli che è uscito allo scoperto e ha messo lui come obiettivo primario e dichiarato per la prossima stagione in vista di quello che sarà il prossimo mercato estivo bianconero. Ora però ci sono prima da conquistare obiettivi sul campo come la zona Champions con la qualificazione e magari conquistare la Coppa Italia.

La speranza è che il Napoli non arrivi al Mondiale per Club proprio a discapito della Juve che intanto punta Koopmeiners per rinforzare il centrocampo in vista del prossimo anno. Al momento l'Atalanta ha fissato il prezzo a circa 60 milioni di euro per lasciarlo andare e ci sono anche grandi società come Manchester United e Liverpool sulle sue tracce.