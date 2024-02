Ricordate Leandro Damião? Doveva essere il bomber di Benitez, dove gioca oggi a 34 anni

Ricordate Leandro Damião, colui che doveva essere il centravanti del Napoli nell’era Benitez prima che ADL virasse (e meno male) su Gonzalo Higuain? Fu l'allenatore spagnolo a indicare il brasiliano per il reparto offensivo, ma il mancato decollo della trattativa portò il presidente - infastidito - a una sterzata e la storia ha preso tutt'altra piega col Pipita che ha raggiunto anche il record di goal in Serie A in maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, dove gioca oggi Leandro Damião

Da presunta promessa del calcio brasiliano e mondiale, Damião ha poi avuto una carriera anonima a livello internazionale: l'unica esperienza lampo nel Vecchio Continente è stata al Betis, dove ha collezionato appena tre presenze e zero goal, poi mai più uscito dal Brasile per giocare nel grande calcio e stagioni condizionate da tanti infortuni fisici.

Dal 2019 si è trasferito in Giappone, al Kawasaki Frontale, dove ha concluso la sua esperienza a fine 2023. Per il centravanti, oggi 34enne, c’è stato in queste ore il ritorno in Brasile tra le fila del Coritiba nella Serie B verdeoro.