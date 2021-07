Dalla Grecia - Camara vuole il Napoli, è una certezza! Si sente pronto per questo passo: ecco quanto costa

Ultime calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Dimitris Samolis, giornalista:

"Napoli interessato a Camara? E' uno dei giocatori più importanti dell'Olympiacos, quando arrivò dall'Ajaccio nessuno pensava potesse diventare così forte fisicamente e così rapido. Ha molta qualità anche in termini di realizzazione, segna molto da fuori. Il club chiedeva l'anno scorso 25 milioni ma ora il calcio è un po' cambiato e magari con 15 milioni si può prendere. Dico per certo che Camara amerebbe andare al Napoli e vuole trasferirsi quest'estate, amerebbe poter giocare nel Napoli. Lui è grato all'Olympiacos ma si sente pronto per un salto di qualità e il campionato di Serie A è un passo importante rispetto al campionato della Grecia".