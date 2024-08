Da Roma: Lazio-Folorunsho, l'agente Giuffredi propone scambio con Casale al Napoli!

Calciomercato Napoli, da Roma nuovi aggiornamenti sulla trattativa per Michael Folorunsho. Il centrocampista ha rinnovato due mesi fa ma ora è fuori rosa e "si è promesso" alla Lazio, dove "vuole tornare a ogni costo" secondo quanto racconta l'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero.

"L'impressione è che sarà accontentato in un modo o in un altro" scrive il quotidiano romano a proposito di Folorunsho alla Lazio. "La strategia del club biancoceleste è sempre stata quella di aspettare le ultime ore di mercato per riportarlo a "casa" in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto".

Ma la vera novità è rappresentata dalla proposta di Mario Giuffredi, agente di Folorunsho ma anche di Nicolò Casale, difensore della Lazio, che ora il procuratore vorrebbe inserire nella trattativa col Napoli: "L'ex Verona è seguito dall'agente Giuffredi, che sta provando a inserire l'altro assistito Casale per aiutare Fabiani a liberare uno slot per far posto a un altro innesto dietro.

Non c'è alcun problema per il tesseramento di Folorunsho, in quanto prodotto del vivaio: vedremo se il Napoli accetterà contropartite, al momento è fermo sulla formula dell'obbligo di riscatto, c'è il rischio di un braccio di ferro sul gong".