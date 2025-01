Calciomercato SSC Napoli - Domani è il giorno delle visite mediche di Simone Scuffet con il Napoli, lo annuncia il Corriere dello Sport.

Sarà lui il nuovo dodicesimo, il vice di Meret per la seconda parte di stagione: “affare definito con il Cagliari con la formula del prestito secco. Caprile si trasferirà in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Per Scuffet, 28 anni, 13 presenze in questo campionato, l’ultima ieri a Monza: ora lo aspetta il Napoli”.