Tuttosport - Simeone al Torino, è fatta! Entro domani le visite mediche, prima il rinnovo col Napoli: formula e cifre

Calciomercato Napoli - Giovanni Simeone lascerà il Napoli per trasferirsi al Torino, un accordo ormai totalmente raggiunto tra i club tra formula e cifre dell'operazione che porterà l'attaccante argentino a vestire la maglia granata.

Calciomercato Napoli: Simeone al Torino

Arrivano aggiornamenti dall'edizione di Tuttosport su quelli che sono i dettagli dell'operazione che vedrà Simeone trasferirsi al Torino:

"Dopo che le nuove trattative di ieri tra il Torino e il Napoli hanno subito un’accelerata. L’accordo verbale è stato trovato anche tra i club, ormai: si tratta ora di formalizzarlo nei papiri. Il compromesso che ha messo tutti d’accordo alla fine (con Simeone che già da una settimana ha l’intesa con Vagnati: firmerà un triennale con un ingaggio netto annuale intorno a 1,5 milioni più bonus) prevede un aumento dell’esborso per il Torino (da 7 il club granata è salito a 8 milioni più bonus), però col vantaggio di ritardare di quasi 12 mesi l’entità quasi totale della spesa.

Le indiscrezioni parlano infatti di un milione di prestito oneroso con un obbligo di riscatto che scatterà nel 2026 a condizioni facilissime, pressoché sicure (con versamenti rateizzati dei 7 milioni restanti dal prossimo anno in avanti). Affinché Simeone possa trasferirsi con questa formula va però ratificato un rinnovo contrattuale pro forma con il Napoli (l’attuale legame è in scadenza nel 2026): da norme, un giocatore non può essere prestato col contratto “morente”. Il club campano vantava comunque a priori un diritto di prolungamento di 12 mesi. Lo “accenderà” e successivamente potrà ratificare il prestito del centravanti con obbligo condizionato. Entro domani potrebbero dunque svolgersi le visite mediche di Simeone".