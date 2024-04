Conte-Napoli, SportMediaset: l'allenatore è titubante, svelato il motivo

Calciomercato Napoli - Dopo quanto successo la scorsa estate, De Laurentiis cerca un nuovo allenatore e non vuole più sbagliare. Il primo nome nel mirino è Antonio Conte, ma non arrivano buone notizie da SportMediaset:

"Si sa che Conte è stato individuato come l'allenatore ideale per ripartire e De Laurentiis sarebbe anche disposto a un ingaggio elevato rispetto ai suoi standard, ma Antonio è titubante, aspetta altre proposte, non è convinto del tutto dall'ambiente. Le alternative che piacciono di più sono già impegnate, anche se tutto dipende dal finale di stagione".