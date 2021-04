Bayern Monaco, Flick annuncia: "Ho comunicato alla squadra che a fine stagione lascerò il club"

Calciomercato - Neppure due anni sulla panchina del Bayern Monaco, ora l'annuncio dell'addio. Hans Flick lascerà la Baviera a fine stagione, come annunciato dallo stesso allenatore dopo il 3-0 conquistato sul campo del Wolfsburg.

Intervistato da SkySport, Flick ha infatti spiegato di aver comunicato alla squadra la sua decisione. "Ho informato la squadra della mia intenzione di terminare il contratto a fine stagione, il club lo ha saputo in settimana, subito dopo la sconfitta con il PSG. Era molto importante che il gruppo lo venisse a sapere da me".

IL FUTURO DELL'ALLENATORE

Dopo una lunga carriera nello staff di Loew prima e in quello del Bayern poi, Flick ha intrapreso la carriera da primo allenatore soltanto nel 2019. Con l'attuale ct della Germania ha collaborato per ben otto anni - dal 2006 al 2014 - e con ogni probabilità sarà proprio lui a sostituirlo al termine dell'Europeo. Loew ha infatti annunciato da tempo di voler dire addio alla nazionale tedesca una volta finito il torneo, Flick è pronto per raccoglierne l'eredità e dare il via a una nuova era.