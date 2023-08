Calciomercato Napoli, rinforzo per la squadra Primavera! Come rende noto "Giovanili Napoli" attraverso i social, la SSC Napoli ha ingaggiato in prova il giovane Dawid Lacki, attaccante polacco classe 2005, di appena 18 anni, prelevato dal Polonia Warsavia.

Ultime news. Svolgerà un periodo di prova con il Napoli e potrebbe essere aggregato alla squadra Primavera.