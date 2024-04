La Gevi Napoli si butta via e complica la corsa playoff, Trento vince 103-93 | FOTOGALLERY

Ultime notizie SSC Napoli - Sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket alla Fruit Village Arena. Con un gran finale di gara Trento si impone sugli azzurri 93-103.

Avvio bruciante di Trento con un parziale di 0-5. Brown segna da tre il primo canestro Gevi, ma Trento allunga sul punteggio di 3-12, e Milicic è costretto al primo time out. A metà periodo Napoli è ancora sotto di 10 lunghezze 9-19. Pullen realizza 4 punti consecutivi e riporta la Gevi a meno 6 sul 13-19. 7 punti consecutivi di Ennis portano Napoli a meno uno ad un minuto dalla fine del primo tempo sul 20-21. Il finale, con una bomba ancora di Ennis, recita 23-23 con 14 punti realizzati dal play azzurro.

Regna l’equilibrio in apertura del secondo periodo. Si segna da una parte e dall’altra. Zubcic con un’azione da tre punti porta avanti Napoli 34-30. A metà periodo la Gevi conduce 41-36. La Gevi con Zubcic scatenato e Sokolowski allunga sul 48-40 costringendo Trento al primo time out. Forray con la sua terza bomba ed Alviti provano ad accorciare, ma si va all’intervallo lungo con la Gevi Napoli avanti nel punteggio 53-50.

Nella terza frazione parte bene Trento che con Alviti e Baldwin da tre effettuano subito il sorpasso sul 56-58. Dopo aver segnato il canestro della parità viene fischiato tecnico a Zubcic. Owens da tre firma il sorpasso. A metà periodo il punteggio vede Napoli avanti 65-62. Biligha con 16 punti realizzati tiene Trento agganciata alla partita a meno uno. Owens è scatenato, e con due bombe riporta Napoli avanti 75-73 ad un minuto dalla fine. Il terzo tempo si chiude con la Gevi avanti nel punteggio di 77-75.

La partita si decide nell’ultimo periodo. Trento con un parziale di 0-6 vola sul 77-81 e costringe Milicic al time out. Ancora Trento allunga a metà tempo sul punteggio di 80-90 con la bomba di Hubb. Napoli non trova più il canestro, e la Dolomiti Energia aumenta il suo vantaggio a più 19 a tre minuti dalla sirena finale 80-99. Nel finale la Gevi Napoli prova ad accorciare il divario, ma Trento trova con il successo due punti importanti per la corsa play off, e si impone con il punteggio finale di 93-103.

Generazione Vincente Napoli Basket – Dolomiti Energia Trentino 93-103 (23-23, 30-27, 24-25, 16-28)

GEVI NAPOLI: Pullen 13 (4/8, 1/6, 1r), Zubcic 16 (4/6, 1/3, 5r), Ennis 18 (6/10, 2/2, 4r), De Nicolao 5 (1/1, 1/1, 3r), Owens 18 (3/7, 4/5, 10r), Brown 15 (2/4, 3/9, 4r), Sokolowski 7 (2/4, 1/4, 4r), Lever 1 (0/1, 0/1, 1r), Ebeling. Ne: Mabor, Bamba, Saccoccia. All. Milicic

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Ellis 8 (0/1, 2/5, 3r), Hubb 11 (1/2, 3/5, 1r), Alviti 16 (5/7, 2/4, 6r), Conti 3 (1/1, 1r), Forray 11 (1/2, 3/6, 1r), Cooke 10 (4/5, 10r), Biligha 20 (10/14, 2r), Mooney 8 (1/4, 2/5, 3r), Baldwin 16 (2/9, 3/4, 6r), Ne: Diarra. All. Galbiati

ARBITRI: Attard, Borgo, Dori .

NOTE - Tiri liberi: NAPOLI 10/11; TRENTO: 8/10. Percentuali tiro: NAPOLI: 35/72 (da tre: 13/31; ro: 10, rd: 25); TRENTO: 40/74 (da tre: 15/29, ro: 8, rd: 27). Spettatori: 4mila. Tecnico a Zubcic (N).

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima 28 aprile giocando in trasferta contro la UnaHotels Reggio Emilia per la penultima giornata del girone di ritorno.