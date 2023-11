Probabili formazioni Salernitana-Napoli: due ballottaggi per Garcia, Inzaghi ha un dubbio in attacco

Ultime notizie Napoli - Torna in scena il derby campano tra Salernitana e Napoli, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. E ad affrontarsi in panchina ci saranno Filippo Inzaghi e Rudi Garcia. Chi scenderà in campo?

Probabili formazioni Salernitana-Napoli

Probabile formazione Salernitana

"Ikwuemesi dall'inizio? Vedremo. Ha 45-60 minuti nelle gambe. Con me va in campo chi ci mette l'anima e sono felice che stiamo imparando a capirci”. Filippo Inzaghi in conferenza stampa è stato diretto sul possibile utilizzo dell’attaccante nigeriano Chukwubuikem Ikwuemesi. La posizione di Dia dipenderà dalla presenza o meno del connazionale di Osimhen, mentre per quanto riguarda il francese Tchaouna si deciderà soltanto nell’immediata vigilia. Inzaghi ha detto di non volersi difendere, perciò nel 4-3-2-1 della Salernitana potrebbe esserci Ochoa in porta, recuperato Fazio nella difesa a quattro e chance per Daniliuc dal 1’ a destra, con Mazzocchi terzino sinistro e Pirola in vantaggio su Lovato. Terzetto di centrocampo con Lassana Coulibaly e Maggiore ai lati di Bohinen, in avanti Jovane Cabral e Candreva sono in vantaggio su Ikwuemesi e Tchaouna, alle spalle di Boulaye Dia.

Probabile formazione Napoli

“Scendiamo in campo con ambizione, fiducia e personalità nonchè coraggio quando c'è da lottare. Le partite non vengono vinte se non lotti. 4-2-3-1 dall'inizio? Potrebbe essere utile anche domani”. Rudi Garcia, a dispetto di risposte brusche a domande lecite, potrebbe affidarsi ad un centrocampista di quantità e qualità come Frank Anguissa nel terzetto con Lobotka e Zielinski. In avanti pochi dubbi con Politano e Kvaratskhelia ai lati di un Raspadori in vantaggio su Simeone per la terza partita consecutiva. In difesa, davanti a Meret, due ballottaggi: con Di Lorenzo e Rrahmani potrebbero agire Juan Jesus e Mario Rui, al momento davanti a Ostigard e Mathias Olivera.

Salernitana-Napoli probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1) : Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; L. Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane Cabral; Dia. A disposizione : Costil, Fiorillo, Bradaric, Bronn, Lovato, Sambia, Kastanos, Legowski, Martegani, Botheim, Ikwuemesi, Stewart, Tchaouna.

: Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; L. Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane Cabral; Dia. : Costil, Fiorillo, Bradaric, Bronn, Lovato, Sambia, Kastanos, Legowski, Martegani, Botheim, Ikwuemesi, Stewart, Tchaouna. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Zanoli, Ostigard, Olivera, D’Avino, Demme, Elmas, Cajuste, Zerbin, Gaetano, Lindstrom, Simeone.

Probabili formazioni Salernitana-Napoli

Salernitana-Napoli, chi sarà protagonista?