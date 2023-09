Peggio del Napoli di Garcia solo quello di Sarri del 2015-16, ma come andò a finire? C'è un particolare che fa sperare

Il Napoli - 8 punti in questo campionato (2V, 2N, 1P) - ha registrato il suo peggior rendimento dopo i primi cinque turni di Serie A a partire dal 2015/16 (6 in quel caso). Quei sei punti nel 2015-16, la prima del triennio di Sarri, arrivarono da tre pareggi (2-2 con Sampdoria ed Empoli, 0-0 con il Carpi) ed una vittoria (il 5-0 alla Lazio), inaugurati da una sconfitta 2-1 con il Sassuolo.

Quella stagione iniziò tra lo scetticismo dei tifosi nei confronti di Maurizio Sarri, che perseguì l’idea del 4-3-1-2 prima di virare sul 4-3-3 che ancora oggi è utilizzato dal Napoli. E dall’infrasettimanale che ne seguì arrivò la prima di cinque vittorie consecutive in Serie A (Juventus 2-1, Milan 0-4, Fiorentina 2-1, Chievo 0-1, Palermo 2-0). Quelle che in questo momento farebbero molto comodo a Garcia. Il Napoli 2015-2016, per la cronaca, arrivò secondo a nove punti dalla Juventus campione d’Italia.