Da Roma a Bologna, il calo del Napoli nel secondo tempo... ai punti: 6 persi, due 0-0 e un solo punto 'guadagnato' nelle riprese

Cosa succede nel secondo tempo al Napoli? La domanda del giorno è senza dubbio questa. Il primo a rispondere è stato Cristian Stellini ieri sera, nel post-partita a DAZN:

"Nel secondo tempo ci è mancato qualcosa. Abbiamo badato più a difenderci che a giocare e quando perdi quel ritmo contro una squadra forte come il Bologna e in uno stadio come questo, non siamo riusciti più a giocare. Noi siamo una squadra da alti ritmi, se ci viene a mancare non siamo più capaci di fare la gara del primo tempo: dobbiamo crescere in mentalità e voglia di giocare sempre la palla", l'analisi del vice di Conte. Che in conferenza ha aggiunto:

"Calo nel secondo tempo è dovuto a condizione, mentalità o qualità dei giocatori? Non c'è una sola ragione, dobbiamo considerare più aspetti... Il punto è positivo ma dobbiamo crescere in mentalità, dobbiamo andare oltre la possibilità di portare a casa il risultato perchè sei in vantaggio. Dobbiamo continuare a giocare come nel primo tempo, la nostra caratteristica principale è il gioco: speculare e difenderci per portare a casa il risultato non è nelle nostre qualità, dobbiamo crescere per giocare un secondo tempo come il primo".