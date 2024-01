Inter, Marotta a Mediaset: "Napoli in ripresa, vincere significherebbe tanto! Loro sono i campioni d'Italia, vanno rispettati e temuti"

Napoli calcio notizie. Beppe Marotta, ad dell’Inter, è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del pre-partita di Napoli-Inter, finale di Supercoppa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Vincere questa partita significherebbe tanto. E' la quarta finale in 12 mesi e questo vuol dire tanto. Avversario di tutto rispetto e da temere, sono i campioni d'Italia in carica".

Sul Napoli: "Tanti hanno vinto lo scudetto, riproporsi come vincitori è più difficile di vincere. Si sono ripresi ultimamente è una signora squadra e come tale è giusto rispettarla".

Questa trasferta vi mette in difficoltà in campionato? "E' una corsa alla pari tra noi e la Juventus, loro sono avvantaggiati perché possono pianificare meglio la settimana ma va detto che la Champions è un grande stimolo. Avere più giorni in settimana riduce gli infortuni e questo è un dato di fatto. Se loro si vogliono sottovalutare è riduttivo: Juve, Milan e Inter lottano sempre per vincere, loro sono favoriti come noi e il Milan e ci vedremo un bel finale di campionato",