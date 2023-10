Massimo Boldi: "Su Rudi Garcia ho un consiglio da dare a De Laurentiis"

Ultime notizie: quale sarà il futuro di Rudi Garcia? Negli ultimi giorni a Napoli non si parla d'altro, al punto che perfino l'attore e comico Massimo Boldi ha detto la sua ai microfoni del quotidiano Il Mattino, intervistato in occasione delle riprese di "Sartù", serie tv napoletana in onda dal prossimo dicembre.

A Boldi chiedono di commentare Napoli-Fiorentina 1-3: "Ho visto la partita sullo smartphone", ammette lui. Gli chiedono se è amico di De Laurentiis: "Lui è il presidente. Lo conosco da 40 anni. Abbiamo viaggiato in treno poco tempo fa. È un uomo severo, ma riesce sempre a trovare le soluzioni".

Poi Massimo Boldi offre un consiglio a De Laurentiis sulla questione Garcia: "Un consiglio glielo posso dare in questo momento difficile: si metta a tavolino con Garcia e facciano in modo di uscire insieme da questa situazione. Il campionato è ancora lungo. C’è tempo per recuperare. Ho visto lo scudetto del Napoli lo scorso anno hanno giocato benissimo ma, sia ben chiaro, io tifo Milan".