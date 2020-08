"Sei il migliore, da solo non puoi fare tutto", bordata dell'entourage di CR7 alla Juve dopo l'eliminazione

Notizie Calcio - Non è bastata un'altra prestazione superlativa di Cristiano Ronaldo per allontanare la maledizione Champions. Altri due gol (negli ultimi due anni nei playoff europei della Juve ha segnato solo lui) ma i bianconeri salutano l'Europa e per la prima volta nella sua storia, grazie all'impresa del Lione, si inchinano di fronte a una squadra francese in una sfida a eliminazione diretta. CR7 ha lasciato il campo sconsolato, abbattuto, arrabbiato. Il presidente Agnelli, a fine partita, lo ha nuovamente messo al centro del progetto bianconero, ma le incertezze sul futuro del fuoriclasse portoghese non mancano. Incertezze alimentate anche da dichiarazioni non certo concilianti verso l'ambiente Juve (nei confronti della squadra più che altro) di persone a lui vicine, come la sorella Elma: "Hai fatto meglio di chiunque altro, caro fratello" ha scritto su twitter. "Sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione ma purtroppo da solo non puoi fare tutto, di più è impossibile! Sai che il calcio è così, ma devi anche pensare di aver fatto del tuo meglio e di essere ancora il migliore".