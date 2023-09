Tweet di Maurizio Pistocchi su Spalletti e la Juventus:

"Come avrà fatto #Spalletti a vincere lo Scudetto 22/23 con +16 sulla seconda +18 sulle terze e +20 sulla quarta con una squadra che aveva il 5^monte ingaggi della serieA ( e quindi la 5^rosa più forte) ? Magari perché #Spalletti è un allenatore che con il suo lavoro valorizza i valori individuali, come da due anni non succede più alla Juventus?"